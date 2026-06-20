◇パ・リーグ日本ハム4−3ソフトバンク（2026年6月19日エスコンF）ようやく勝った。ようやく止めた。最終回に1点差に迫られながら逃げ切ると、一塁ベンチで戦況を見守った日本ハム・伊藤が両手を叩いた。6回4安打2失点、10奪三振の力投でリーグトップの8勝目。開幕から続いたソフトバンク戦の連敗を「8」で止め、エースの仕事を全うした。「慎重になりすぎた部分がありましたが、最低限試合をつくることができて良かった