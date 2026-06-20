プロ野球セ・リーグは19日、3試合が行われました。巨人の先発・竹丸和幸投手は2回にタイムリーと犠牲フライで2失点、3回は中日の3番・石伊雄太選手にソロホームランを浴びました。打線は5回に岸田行倫選手の2ランで1点差としますが、追いつくことはできず敗れました。阪神はDeNAに大量得点で勝利。初回に坂本誠志郎選手が2ランを放つなど5得点。終盤には大山悠輔選手が2打席連続ホームランを放ち11-3で勝利しました。先発の村上頌