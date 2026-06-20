「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」より晴こころさん 【拡大画像へ】 講談社はWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」、「前代未聞！108人集合グラビアの“ウラガワ”」、「ミスマガOG×週末のヨフカシ」のグラビアを公開した。 「ミスマガのアソビバ！スポーツGIRL」では晴こころさんが登場し、バスケットボールをモチーフにしたグラビアを披露。