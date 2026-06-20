本日6月20日（土）の『池上彰のニュースそうだったのか!!』では、「実は知らない国家スペシャル」が放送される。世界的なスポーツ大会の開催をきっかけに、さまざまな国へ注目が集まる今。番組では今回、「そもそも国や国家とは何か」「何をもって日本人と言えるのか」など、意外と説明できない国家のギモンを掘り下げる。スタジオゲストに磯野貴理子、伊集院光、ケンドーコバヤシ、カズレーザー、松井ケムリ（令和ロマン）、秋元