今年も特殊詐欺の被害が後を絶ちません。手口も巧妙化する中、被害にあわないためにはどんなことに気をつけるべきなのでしょうか。 【写真を見る】【被害にあわないために】警察に聞いてみた「自分がだまされていると気づくのは難しい」SNS型投資詐欺など広がる特殊詐欺被害…気を付けるべきことは？ 誰もがターゲットに…増加する詐欺被害 （岡山県警 生活安全企画課 小川 俊幸 警部）「昨年（2025年）も（特殊詐欺