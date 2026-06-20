世界を席巻する日本のアニメなど、映像作品を陰で支えるフォーリーアーティストという職業をご存じでしょうか。「効果音」で作品に命を吹き込む、まさに職人です。高松市を拠点に、この業界の最前線で活躍する男性がいます。男性が伝えたい、「地方で働く意義」とは。 【写真を見る】“効果音” で映像作品に命を吹き込むフォーリーアーティスト渡邊雅文さん「逃げて帰ってきた」それでも