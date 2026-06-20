日経平均株価が一時7万円を超えるなど、株高の状況が続いている。また、日銀はさらなる利上げを決定。政策金利を1％程度へ引き上げる。そんな株高＆金利高の状況にもかかわらず、保有している資産が「元本割れ」に陥っている人がいる。しかも、「リスクを抑えたい」と考えて投資信託を選んだのに……。なぜなのか。くわしく見ていこう。（ファイナンシャルプランナー〈CFP〉、生活設計塾クルー取締役深田晶恵）日経平均は連日の