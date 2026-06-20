【その他の画像・動画等を元記事で観る】 松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』のメインビジュアルが解禁された。 ■「最高なポスターが出来ました」（鈴木努プロデューサー） 本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。「野瀬化粧品」総務部に勤務する主人公・雪村爽太（松村北斗）は、野瀬麻里子（岡崎紗絵）に25年間片想いを続けてきた。その