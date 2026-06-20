20日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比230円高の7万1850円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値7万1250.06円に対しては599.94円高。出来高は6670枚だった。 TOPIX先物期近は4073.5ポイントと前日比5ポイント高、TOPIX現物終値比28.54ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 71850+2306670 日経225mi