中日３−２巨人（セ・リーグ＝１９日）――中日が競り勝った。二回、村松の適時打と田中の犠飛で２点を先取し、三回に石伊のソロで加点。巨人は五回に岸田の２ランで追い上げたが、序盤の逸機が響いた。◇九回を除く全ての攻撃で走者を出し、中日の５安打を上回る１１安打を放ったが、巨人は競り負けた。塁上をにぎわせても、得点は岸田の２ランのみで、打線がつながりを欠く悩ましい展開に、東京ドームは何度となく