■バレーボール ネーションズリーグ2026 女子予選ラウンド日本 3ー0 チェコ（日本時間19日、フィリピン）【写真を見る】代表初スタメンの栄選手バレーボール世界トップ18チームが参戦しているネーションズリーグの女子予選ラウンド2週目の2戦目で、女子日本代表（世界ランク5位）はチェコ（同12位）にセットカウント3−0で勝利し、開幕から無傷の6連勝とした。この試合で解説を務めた元女子日本代表の新鍋理沙さん（35）に試合の