テレビ東京で20日午後10時から、『新美の巨人たち』が放送される。今回は、調布の深大寺で美の秘密を探る。【番組カット】黄金！神秘的な深大寺の仏像調布の古刹、733年創建の「深大寺」。都内では浅草寺に次ぐ歴史を持つが、今この寺に若者たちが押し寄せている。その理由は植物公園や武蔵野の清らかな水に代表される豊かな自然と、江戸の風情が息づく門前で味わう名物の「深大寺そば」だ。寺の成り立ちを紐解いていくと、