アメリカ・ペンシルベニア州で、巨大な火の玉が空へ駆け上がるような大爆発がカメラに捉えられた。爆発により住宅の一部とみられるものが四方八方に吹き飛ばされ、2軒の住宅が倒壊。3人が病院に運ばれたという。住宅が大爆発…建物は跡形もなく破壊アメリカ北東部のペンシルベニア州で11日に撮影されたのは、大爆発が起きた瞬間だ。激しい炎が上がり、爆発音とともに巨大な火の玉が空へと駆け上がった。その衝撃はすさまじく、現場