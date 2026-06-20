インスタグラム更新バレーボール女子の野中瑠衣（ヴィクトリーナ姫路）が19日、自身のインスタグラムを更新。結婚式に参列した際のワンピース姿を公開すると、ファンの間に反響が広がった。白の花の刺繍が入ったネイビーのワンピースに身を包んだ24歳が、柔らかな笑みを浮かべている。コート上とは雰囲気一変の24歳。インスタグラムに「幸せいっぱいの空間に癒された素敵な1日本当におめでとう」とし、結婚式に参列したこ