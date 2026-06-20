突然、全身の毛を逆立て始めた子猫ちゃん。彼女の視線の先にあったのは……？この投稿は執筆時点で19万再生を突破。子猫ちゃんの見事な「やんのかポーズ」が話題になり、「見本のように綺麗に怒ってる」「パヤパヤ可愛い」といったコメントが寄せられました。 【動画：突然、全身の毛を逆立てて『やんのか』し始めた子猫…尊すぎる光景】 急に始まった「やんのか」 Instagramアカウント「atsucat」に投稿されたのは