窓際に設置されている『ラック』でくつろぐ猫ちゃんたちの光景が圧巻だと話題に。窓際スペースに綺麗に並んだ猫ちゃんたちの姿は再生回数284万回を突破し、「お店の目の前に住みたい」「こんなラックの使い方もありだなぁと思わせる光景ですね」と、たくさんのコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『猫カフェ』の窓際にある『ラック』を見ると…284万再生された『圧巻の光景』】 窓際の『ラック』でくつろ