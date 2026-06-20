猫にとって『ナメクジ・カタツムリ』が危険な理由 梅雨時期になると活発になるナメクジやカタツムリ。あのヌメヌメとした質感が苦手という方も多いと思いますが、実は猫にとっては危険な存在で、極力避けなければならない生物なのです。まずはその理由を3つ紹介いたします。 後半では、さらに詳しく触れてしまった場合や舐めてしまった場合のリスクについて紹介いたします。 1.寄生虫を宿している まず、ナメ