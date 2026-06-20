9月に開幕するアジア大会を前に、愛知県警は19日夜、名古屋・栄の歓楽街で暴力団対策の実態調査を行いました。歓楽街の浄化活動の一環として、愛知県警は19日夜、中区栄四丁目でホストクラブや飲食店などおよそ250店舗を訪問しました。捜査員およそ60人が「暴力団を利用しない」などと書かれたチラシを配布したほか、従業員らに対し、「みかじめ料」や「用心棒代」を要求されていないかなどについて、聞き取りました。愛知県