部下から金を借りようとする上司ほど情けないものはないが、それが「借金の名義貸し」となれば、もはや関わってはいけない人間だ。投稿を寄せたのは、埼玉県の40代男性（教育・保育・公務員・農林水産・その他／年収550万円）。10年ほど前に都内の警備会社で係長を務めていたときの、呆れたエピソードを明かしてくれた。当時はいくつかの警備隊の統括管理を任されており、その日も県内の2つの現場を行ったり来たりでくたくたになっ