日本戦の前日会見に臨んだ日本代表は現地時間6月20日、メキシコ・モンテレイのエスタディオ・モンテレイで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージ第2戦でチュニジアと対戦する。チュニジアのエルベ・ルナール新監督とドイツ1部フランクフルトに所属するMFエリス・スキリが前日会見に臨んだ。日本の10番MF堂安律と同僚のスキリは「弱点をわかっている」と話した。チュニジアは14日に行われた初戦のスウェーデン戦で1-5