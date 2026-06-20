7月20日スタートするGACKT主演ドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の追加キャストとして、北村一輝の出演が発表された。大物政治家役を演じる。【写真】志田未来『ブラックトリック』で月9初ヒロインに本作は、“でっち上げの天才”である敏腕弁護士が、依頼人を救うため“うそ”を武器に、手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルエンターテインメント。