◆パ・リーグロッテ８―５楽天（１９日・ＺＯＺＯマリン）初陣を勝利で飾れなかった。楽天・吉井理人新監督（６１）は三塁側ベンチから敗戦の瞬間をじっと見つめた。シーズン途中での異例の監督就任が１７日に発表されてから、初めて指揮を執った一戦。一時３点のリードを奪うも、投手陣が一発攻勢に沈んで逆転負けを喫した。昨季まで監督を務めた古巣・ロッテに敗れての黒星発進となったが、「みんな頑張ってくれました。切り