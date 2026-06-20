◆パ・リーグ日本ハム４―３ソフトバンク（１９日・エスコンフィールド）１００球目のスライダーで空振り三振を奪うと、日本ハム・伊藤大海投手（２８）は力強くほえ、マウンドを降りた。６回１死一塁から、柳田、石塚を連続３球三振。６回４安打２失点、１０奪三振の力投でリーグ単独トップの８勝目を挙げた。ソフトバンク戦の連敗を８で止め、同カード今季初勝利。「神経質になった部分はありますけど、ゲームはつくれたので