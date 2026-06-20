◆報知新聞社後援第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦▽１回戦関西六大学２―０関西学生（１９日・わかさスタジアム京都）関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦が開幕し、２試合が行われた。関西六大学は、先発の大商大・星野世那（４年＝近江）ら今秋ドラフト候補３投手の継投で関西学生に完封勝ちした。近畿学生は京滋大学に逆転勝ちし、決勝に進出した。優勝した連盟には、今秋の関西地区大学選手権