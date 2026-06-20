◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―３中日（１９日・東京ドーム）巨人・岸田行倫捕手がリーグ再開初戦の中日戦で今季初の４番に座り、０―３の５回、好投していた左腕・金丸から２ランを放った。試合に惜敗し、リーグ首位から陥落したものの、ヘッドコーチ時代に指導したスポーツ報知評論家の村田真一氏は「お見事な一発やったね」と成長に目を細めた。＊＊＊＊＊よく我慢した。「４番・岸田」のお見事な一発やったね。初