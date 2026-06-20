先週は土曜８Ｒをデアプリームスで勝ち、今年の北海道“初白星”をマークすることができました。ただ、日曜６Ｒのマテンロウオリジン（２着）など取りこぼしたレースもあります。そういうところを少なくして、ひとつでも多くの勝利を積み重ねたいですね。そして、今年も函館の馬場コンディションは素晴らしい。土曜開催は大雨でスタートしましたが、水はけも良く芝の根付きもいいので、それほど馬場状態が悪化することもありま