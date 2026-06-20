阪神７Ｒの３歳上１勝クラス（芝２４００メートル＝１６頭立て）にサガルマータ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父コントレイル）が出走する。２３年のセレクト当歳セールで５億２０００万円の値がついた素質馬。前走の青葉賞で６着に敗れたあとは放牧へ。１勝クラスから再スタートする。福永調教師は「斤量の恩恵もあるし、１勝クラスでは当然、力上位やしね」と現クラスの突破に自信を見せた。「２勝クラスも勝てば菊花賞（