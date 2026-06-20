6人組グループ・SixTONESの松村北斗が主演を務め、俳優の岡崎紗絵が共演する日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』（毎週土曜後9：00〜後9：54）のメインビジュアルが20日、公開された。また、初回放送日も7月11日に決定した。【写真】岡崎紗絵＆丘みつ子も！松村北斗を豪華にお祝い本作は、純愛と狂気の狭間を描く、25年にわたるラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（