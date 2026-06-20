ジャーナリストの池上彰氏と霜降り明星の粗品が、20日放送の日本テレビ系情報番組『池上・粗品のヤブから真相ニュース』（後1：30〜後2：30）に出演し、テレビ初タッグを組む。【番組カット】マンジェロダイエット当事者に直撃する粗品同番組では、世間を騒がせる、ニュースの当事者をスタジオに呼び、池上氏と粗品が忖度なしで質問をぶつけまくる。解説者ではなく“質問者”の池上氏と忖度なしでニュースの当事者に切り込む粗