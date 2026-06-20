今大会から「選手のコンディション調整」を目的に導入されたハイドレーションブレイク。その影響は絶大だ(C)Getty Images絶賛開催中の北中米ワールドカップ（W杯）。4年に一度のサッカーの祭典において、今大会は新たなルールがいくつか導入された。その中で、とりわけ賛否両論を呼んでいるのは、前後半それぞれのハーフの間に入る「ハイドレーションブレイク」だ。【動画】退場になるべきだった？メッシに下った疑惑シーンを