愛知県稲沢市で「弟に刺された」と通報があり、3人が病院に運ばれました。その後、警察が包丁を持った男を見つけ、現行犯逮捕しました。 警察によりますと、19日午後8時半ごろ、稲沢市の住宅で「両親が弟に刺された」と48歳の女性から110番通報がありました。 女性と77歳の父親、75歳の母親が腹や腕から血を流していて、病院に運ばれましたが、3人とも意識はあり、命に別状はないということです。 3人を刺したとみられる女性の