きょう（土）は、低気圧や前線の影響により、西〜東日本で広く雨となるでしょう。西日本は、昨夜からの雨が残り、次第に雨雲は東へと広がる見込みです。東海は朝から、関東は昼頃からまとまった雨雲がかかるでしょう。夜遅くからあすにかけては、東北まで雨の範囲が広がる見込みです。沿岸部を中心に、風も強まり、横殴りの雨となる所もあるでしょう。朝の気温は、きのうと同じくらいの所が多い予想です。九州や沖縄は、最低気温で