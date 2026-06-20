元タレントでインフルエンサー活動もしている坂口杏里さん（35）が19日、自身のインスタグラムを更新。「過去最大」という現在のリアルな体重を公開した。坂口さんは「昨夜の私の体重。94.2。過去最大の、体重です。今朝は93.3キロ。ここ最近過食に走ってしまい、気づいたらもうすぐ100キロです」と体重計の画面に「94.2kg」と表示された画像を添付しつつ書き出した。そして「ただ昨日の打ち合わせで、自分の健康管理をしっかり