グラビアアイドルの三田悠貴（28）が19日、自身のインスタグラムを更新。雑誌のグラビア撮影動画を投稿した。「どんな衣装も変幻自在最後足つっちゃった」とつづり、赤いランジェリー姿で96センチのバストを手で持ち上げるショットや、白のランジェリー姿、谷間あらわなデザインの紺色レオタード風ランジェリー姿など、さまざまな撮影シーンを公開した。「お気に入りの衣装はみつかりましたか？アンケートのご記入よろしくお願