きのう（19日）夕方、静岡県のJR浜松駅で起きた人身事故により、東海道新幹線は一時、全線で運転を見合わせました。JR東海によりますと、きのう午後5時40分ごろ、JR浜松駅で東海道新幹線の線路内に人が立ち入り、「のぞみ49号」と接触しました。接触した人は、その場で死亡が確認されました。これにより、東海道新幹線は上下線ともに全線で運転を見合わせ、事故からおよそ3時間後に運転を再開しました。この影響で、50本以上の運休