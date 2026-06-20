三田紀房の起業マンガ『マネーの拳』を題材に、ダイヤモンド・オンライン編集委員の岩本有平が起業や経営を解説する連載「マネーの拳で学ぶ起業経営リアル塾」。第68回では、「上司の期待」が部下に与える影響について解説する。スーパー勝気なお局社員が泣いた…！上場アパレル企業・T-BOXの創業期メンバーであり、現役幹部でもある大林隆二は悩んでいた。競合である大手商社・一ツ橋商事の井川泰子と内通し、一ツ橋商事によ