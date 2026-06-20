◆ファーム・リーグ巨人５―１中日（１９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の宮原駿介投手（２３）が１９日のファーム・リーグ、中日戦（Ｇタウン）に５回から３番手で登板。２回無失点の好投を見せた。「毎日後悔のないように準備して、少しも油断なくできている。結果的にもゼロで抑えられたので良かった」と納得の表情。５月２９日の２軍合流後、４試合連続で自責０と好投を続けている。今季は同５日に１軍に昇格す