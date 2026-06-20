◇サッカーW杯北中米大会サッカー日本代表は20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグ第2戦でチュニジアと対戦する。19日（同20日）には試合会場のエスタディオ・モンテレイで前日会見が行われ、チュニジアのエルベ・ルナール監督（57）が登壇した。1次リーグでは、W杯初出場のカボベルデが優勝候補のスペインと対戦。40歳の守護神GKボジニャが神セーブを連発するなど大活躍し、0―0で引き分け。歴史的な勝