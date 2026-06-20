ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が19日、自身のインスタグラムを更新。コスプレ姿を投稿した。「今日は茨城の下妻に行ってきたよー♡」と明かし、04年公開の映画「下妻物語」で深田恭子が演じたロリータ女子高生の竜ケ崎桃子をイメージしたような白と黒を基調としたロリータファッション姿をアップした。「ロリータ似合う？」「初めてのロリータ姿どうかな」と問いかけ、関東鉄道常総線の下妻駅で撮影したショ