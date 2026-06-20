フランスで世界最大規模の武器・防衛装備品の展示会が開催されました。ロシアの侵攻を受けるウクライナが、各国からの支援を受ける側から技術を供給する側へと立場を変えようとしているのが見てとれました。パリ郊外で2年に1度開催される世界最大規模の武器・防衛装備品の展示会には65か国が参加しました。アメリカやフランスなどに次いで多かったのはウクライナの企業で、およそ80社と、2年前の10社から大幅に増加しています。記