札幌市厚別区で2026年6月15日ごろから17日にかけて、80代の女性が息子を名乗る男らに現金約400万円をだましとられる特殊詐欺事件が発生しました。被害にあったのは、札幌市厚別区に住む80代の女性です。6月15日ごろ、女性のもとに息子を名乗る男から「契約のためのお金が入った荷物を置き忘れた」「お金を貸してほしい」「上司の甥っ子が代わりに取りに行く」などと電話がありました。話を信じた女性は16日と17日の2回に分けて、近