20日午前5時39分ごろ、北海道で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は釧路沖で、震源の深さはおよそ70km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、北海道の浜中町と根室市です。【各地の震度詳細】■震度2□北海道浜中町根室市■震度1□北海道釧路市厚岸町標茶町鶴居村中標津