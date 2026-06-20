◇プロ野球セ・リーグ 中日3-2巨人(19日、東京ドーム)巨人は中日を相手に交流戦明け初戦を敗戦。橋上秀樹監督代行が守備妨害についてコメントしました。巨人は1点ビハインドで迎えた7回。ノーアウトランナー1塁の場面でランナーがスタートすると打席のダルベック選手が空振り三振。この際、ダルベック選手が捕手の2塁送球を妨害したとの判定により、1塁走者の松本剛選手がアウト。橋上監督代行は審判に説明を求めるといった場面が