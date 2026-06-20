【モンテレイ（メキシコ）１９日＝岩原正幸】ＦＩＦＡランク１８位の日本は北中米Ｗ杯の１次リーグ第２戦、２０日・チュニジア戦（同４５位、日本時間２１日午後１時開始）に臨む。チュニジア代表のルナール新監督が試合会場で前日会見に出席した。初戦でスウェーデンに１―５で大敗したチュニジアは、電撃的な監督交代に踏み切り、守備組織の構築に定評のあるルナール監督を招へいした。ルナール氏は会見で「明日はとても重