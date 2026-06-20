米人気女優のアン・ハサウェイ（４３）が第３子妊娠を公表した。日本時間２０日までに自身のインスタグラムを更新。「ｘＢａｂｙ，Ｉ’ｍｙｏｕｒｓｘ」と記し、ふっくらしたおなかを見せた白いセットアップドレスでほほ笑むショート動画をアップした。この投稿にバーバラ・ストライザンド、ミシェル・ファイファー、リリー・コリンズら多くのセレブらも反応。多くの祝福が寄せられている。ハサウェイは２０１１年