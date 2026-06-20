◎DeNA・東は先発する20日の天気をスマホでチェック。夕方から雨が降り始めるという予報に「1ミリからどんどん強くなるのか…。雨の中で投げるの嫌だな…」。心の声が漏れていますよ。◎ロッテ・小島は、楽天の指揮を執ることになった吉井監督について「何を言っても記者さんが喜ぶと思うので、ノーコメントでお願いします」。と言いながら、ちゃんとコメントしてくれました。◎バント練習を行っていた巨人・丸は「ラスト30