◇セ・リーグヤクルト9−2広島（2026年6月19日神宮）ヤクルトは19日、広島に9―2で快勝し、阪神と並んで5日以来14日ぶりに首位に浮上した。交流戦明けのリーグ再開初戦は21年から6連勝となった。先発の吉村貢司郎投手（28）は7回4安打無四球2失点の力投で4勝目。打線は球団最多タイの3犠飛など、効果的に得点を重ねた。任された意味をしっかりと理解していた。吉村が7回2失点と試合をつくり、2年前に続きリーグ戦再開初