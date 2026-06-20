阪神土曜メイン「天保山S」はダートのオープン特別。充実ムード著しいベルジュロネットに◎を託す。オープンに昇級後の2戦が3、2着。前走は16頭立ての13番手追走から上がり3F最速35秒5の末脚で首差まで迫った。逃げ切った勝ち馬（タガノミスト）とは4角の位置取りの差が明暗を分けたが、鋭い決め手が大きな武器。ある程度、前めで立ち回れる器用さも兼ね備えており、安定感が光っている。坂路の最終追いは4F51秒3〜1F11秒9を