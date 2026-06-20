◇WBA世界バンタム級正規王座決定戦同級1位・増田陸12回戦同級2位・比嘉大吾（2026年7月20日両国国技館）トリプル世界戦（7月20日、東京・両国国技館）の発表会見が19日、都内で行われ、元WBC世界フライ級王者でWBA世界バンタム級2位の比嘉大吾が同級1位・増田陸との正規王座決定戦に臨むことになった。異例の4戦連続の世界挑戦で、王座返り咲きとなれば高山勝成の5年11カ月を上回る8年3カ月ぶりの国内最長ブランク。