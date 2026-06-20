東海道新幹線は19日、およそ3時間にわたり全線で運転を見合わせていましたが、20日は始発から平常通り運行します。JR東海によりますと、19日午後5時半過ぎ、浜松駅で線路内に立ち入った人が、東京発博多行きの「のぞみ49号」と接触しました。このため、東海道新幹線は東京ー新大阪間の全線で、また山陽新幹線の博多ー新大阪間の上りで、およそ3時間にわたり運転を見合わせました。19日のダイヤは大幅に乱れ、